Зайцев Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения07.03.1822 ст.
Дата смерти05.07.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1822 ст.
Отец: Зайцев Илья Васильевич
Мать: Зайцева Ирина Ивановна
Бракосочетание
23.01.1844 ст.
Жена: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1845 ст.
Дочь: Зайцева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1846 ст.
Дочь: Зайцева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1851 ст.
Дочь: Зайцева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1853 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1855 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1858 ст.
Сын: Зайцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1860 ст.
Дочь: Зайцева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1862 ст.
Дочь: Зайцева Васса Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Федосья Петровна
Смерть
05.07.1863 ст.