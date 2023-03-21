Жогова (Колтунова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1921
Дата смерти03.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1939
Сын: Жогов Валентин Константинович
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
18.05.1943
Дочь: Гусева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
12.08.1945
Дочь: Хрипушина Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
09.01.1949
Сын: Жогов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
13.12.1950
Сын: Жогов Николай Константинович
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
07.03.1953
Сын: Жогов Александр Константинович
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
25.02.1955
Дочь: Самохвалова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
23.07.1958
Сын: Жогов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Рождение ребёнка
05.03.1963
Сын: Жогов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович
Смерть
03.01.1986