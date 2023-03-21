Жогова (Колтунова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жогова (Колтунова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1921

Дата смерти

03.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1939

Сын: Жогов Валентин Константинович

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
18.05.1943

Дочь: Гусева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
12.08.1945

Дочь: Хрипушина Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
09.01.1949

Сын: Жогов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
13.12.1950

Сын: Жогов Николай Константинович

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
07.03.1953

Сын: Жогов Александр Константинович

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
25.02.1955

Дочь: Самохвалова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
23.07.1958

Сын: Жогов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Рождение ребёнка
05.03.1963

Сын: Жогов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Жогов Константин Никитович

Смерть
03.01.1986
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