Хрипушина (Жогова) Раиса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1945
Дата смерти29.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1945
Отец: Жогов Константин Никитович
Мать: Жогова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрипушин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Хрипушин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипушина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Хрипушин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрипушин Николай
Смерть
29.04.2021