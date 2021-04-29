Хрипушина (Жогова) Раиса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипушина (Жогова) Раиса Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1945

Дата смерти

29.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1945

Отец: Жогов Константин Никитович

Мать: Жогова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрипушин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Хрипушин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипушина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Хрипушин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрипушин Николай

Смерть
29.04.2021
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