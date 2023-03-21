Хрипушин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипушин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрипушин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Хрипушина (Жогова) Раиса Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипушина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Хрипушина (Жогова) Раиса Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипушина (Жогова) Раиса Константиновна

Смерть
Неизвестно

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