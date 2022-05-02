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Жогов Виктор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1949

Дата смерти

02.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1949

Отец: Жогов Константин Никитович

Мать: Жогова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
03.12.1975

Дочь: Васильева Анна Викторовна

Мать ребёнка: Жогова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1984

Сын: Жогов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Жогова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жогова Валентина Ивановна

Смерть
02.05.2022
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