Жогов Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1949
Дата смерти02.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1949
Отец: Жогов Константин Никитович
Мать: Жогова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
03.12.1975
Дочь: Васильева Анна Викторовна
Мать ребёнка: Жогова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1984
Мать ребёнка: Жогова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2022