Федин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1888
Дата смерти14.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1923
Сын: Чернов Александр Иванович
Мать ребёнка: Фаарб Фарб Фарбер Гертруда
Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1955
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область