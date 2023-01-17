Федин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Иван Андреевич

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Место рождения

Скуратово, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

12.09.1888

Дата смерти

14.03.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Скуратово, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.01.1923

Сын: Чернов Александр Иванович

Мать ребёнка: Фаарб Фарб Фарбер Гертруда

Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаарб Фарб Фарбер Гертруда

Смерть
14.03.1955
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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