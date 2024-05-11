Сармакешева (Зелевинская) Раиза Соломоновна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сармакешева (Зелевинская) Раиза Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сармакешев Семен Лукьянович

Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Сармакешев Семен Лукьянович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
1976

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