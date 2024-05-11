Сармакешева (Зелевинская) Раиза Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Сармакешев Семен Лукьянович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
1976