Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна 06.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

06.01.1939

Дата смерти

22.10.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1939

Отец: Сармакешев Семен Лукьянович

Мать: Сармакешева (Зелевинская) Раиза Соломоновна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1960

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.2020
Москва, город федерального значения Москва
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Похороны
После 22.10.2020
Ваганьковское кладбище, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Участок 28. Координаты 55.771391, 37.549168. | Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москв... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.