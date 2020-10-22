Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна
Место рождения
Дата рождения06.01.1939
Дата смерти22.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1939
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1960
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
01.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
02.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
05.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
22.10.2020
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Похороны
После 22.10.2020
Ваганьковское кладбище, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Участок 28. Координаты 55.771391, 37.549168. | Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москв... Показать все