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Прокопьев Федор Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: Прокопьев Лука

Мать: Прокопьева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прокопьева Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Прокопьев Филат Федорович

Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прокопьев Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Прокопьев Филипп Федорович

Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прокопьева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьевна Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно