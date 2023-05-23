Прокопьев Федор Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: Прокопьев Лука
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прокопьева Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Прокопьев Филат Федорович
Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прокопьев Кирилл Федорович
Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Прокопьев Филипп Федорович
Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прокопьева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Прокопьевна Евдокия Семеновна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно