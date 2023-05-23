Прокопьевна Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прокопьева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Прокопьев Филат Федорович
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прокопьев Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Прокопьев Филипп Федорович
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прокопьева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно