Прокопьевна Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьевна Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прокопьева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Прокопьев Филат Федорович

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прокопьев Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Прокопьев Филипп Федорович

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прокопьева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Лукич

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Федор Лукич

Смерть
Неизвестно