Jaworska (Mróz) Zofia
Место рожденияCydzyn/Dobrzyjałowo
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Mróz Marcin
Мать: Mróz (Milewska) Józefa
Cydzyn/Dobrzyjałowo
Бракосочетание
09.02.1926
Муж: Jaworski Aleksander
Dobrzyjałowo akt 14/1926
Рождение ребёнка
Около ?.10.1930
Дочь: (Jaworski) Alicja
Отец ребёнка: Jaworski Aleksander
Stoczek/Rajgród
Смерть
Неизвестно