Jaworska (Mróz) Zofia Около 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиJaworska (Mróz) Zofia

Jaworska (Mróz) Zofia

Место рождения

Cydzyn/Dobrzyjałowo

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Mróz Marcin

Мать: Mróz (Milewska) Józefa

Cydzyn/Dobrzyjałowo
Бракосочетание
09.02.1926

Муж: Jaworski Aleksander

Dobrzyjałowo akt 14/1926
Рождение ребёнка
Около ?.10.1930

Дочь: (Jaworski) Alicja

Отец ребёнка: Jaworski Aleksander

Stoczek/Rajgród
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.