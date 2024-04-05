Jaworski Aleksander
Место рождения.Augustowo/Długosiodło akt 11/1900
Дата рождения13.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1900
Отец: Jaworski Józef
.Augustowo/Długosiodło akt 11/1900
Бракосочетание
09.02.1926
Жена: Jaworska (Mróz) Zofia
Dobrzyjałowo akt 14/1926
Рождение ребёнка
Около ?.10.1930
Дочь: (Jaworski) Alicja
Мать ребёнка: Jaworska (Mróz) Zofia
Stoczek/Rajgród
Смерть
Неизвестно