Jaworski Aleksander 13.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Jaworski Aleksander

Место рождения

.Augustowo/Długosiodło akt 11/1900

Дата рождения

13.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1900

Отец: Jaworski Józef

Мать: Jaworska (Ponichtera) Józefa

.Augustowo/Długosiodło akt 11/1900
Бракосочетание
09.02.1926

Жена: Jaworska (Mróz) Zofia

Dobrzyjałowo akt 14/1926
Рождение ребёнка
Около ?.10.1930

Дочь: (Jaworski) Alicja

Мать ребёнка: Jaworska (Mróz) Zofia

Stoczek/Rajgród
Смерть
Неизвестно

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