Чередова Зиновья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1796 или 1797
Муж: Чередов Борис Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Чередов Иван Борисов
Отец ребёнка: Чередов Борис Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Чередов Борис Иванов
Смерть
До 1834