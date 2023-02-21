Чередова Зиновья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Зиновья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1796 или 1797

Муж: Чередов Борис Иванов

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Иван Борисов

Отец ребёнка: Чередов Борис Иванов

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Чередов Григорий Борисов

Отец ребёнка: Чередов Борис Иванов

Смерть
До 1834
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