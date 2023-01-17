Чередов Борис Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Чередов Иван Кириллов
Мать: Чередова Мария Фомина
Бракосочетание
1796 или 1797
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Чередов Иван Борисов
Мать ребёнка: Чередова Зиновья Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Чередова Зиновья Моисеевна
Смерть
1856
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область