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Чередов Борис Иванов

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Чередов Иван Кириллов

Мать: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
1796 или 1797

Жена: Чередова Зиновья Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Иван Борисов

Мать ребёнка: Чередова Зиновья Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Чередов Григорий Борисов

Мать ребёнка: Чередова Зиновья Моисеевна

Смерть
1856
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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