Чередов Григорий Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Чередов Борис Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чередов Владимир Григорьев
Мать ребёнка: Чередова Настасья Александровна
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Чередов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Чередова Настасья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1838