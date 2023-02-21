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Чередов Григорий Борисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Чередов Борис Иванов

Мать: Чередова Зиновья Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чередов Владимир Григорьев

Мать ребёнка: Чередова Настасья Александровна

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чередов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Чередова Настасья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Александровна

Смерть
1838
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