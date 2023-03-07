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Баженов Роман Дмитриев

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Место рождения

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.09.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1847 ст.

Отец: Баженов Дмитрий Григорьев

Мать: Поздеева Пелагея Герасимова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.01.1879 ст.

Жена: Баженова Надежда Андреева

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Сын: Баженов Дионисий Романов

Мать ребёнка: Баженова Надежда Андреева

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.

Сын: Баженов Иоанн Романов

Мать ребёнка: Баженова Надежда Андреева

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1888 ст.

Сын: Баженов Григорий Романович

Мать ребёнка: Баженова Надежда Андреева

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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