Баженов Роман Дмитриев
Место рождения
Дата рождения28.09.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1847 ст.
Бракосочетание
07.01.1879 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Баженова Надежда Андреева
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.
Мать ребёнка: Баженова Надежда Андреева
Рождение ребёнка
15.11.1888 ст.
Сын: Баженов Григорий Романович
Мать ребёнка: Баженова Надежда Андреева
Смерть
Неизвестно