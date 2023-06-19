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Баженов Дмитрий Григорьев

Место рождения

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.10.1814 ст.

Дата смерти

07.03.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1814 ст.

Отец: Баженов Григорий Игнатьев

Мать: Баженова Ирина Романова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.06.1846 ст.

Жена: Поздеева Пелагея Герасимова

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1847 ст.

Сын: Баженов Роман Дмитриев

Мать ребёнка: Поздеева Пелагея Герасимова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1851 ст.

Сын: Баженов Роман Дмитриев

Мать ребёнка: Поздеева Пелагея Герасимова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.03.1881 ст.
Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика