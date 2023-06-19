Баженов Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рождения27.10.1814 ст.
Дата смерти07.03.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1814 ст.
Отец: Баженов Григорий Игнатьев
Мать: Баженова Ирина Романова
Бракосочетание
30.06.1846 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1847 ст.
Мать ребёнка: Поздеева Пелагея Герасимова
Рождение ребёнка
30.09.1851 ст.
Мать ребёнка: Поздеева Пелагея Герасимова
Смерть
07.03.1881 ст.