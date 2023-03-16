Баженова (Баженова) Надежда Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженова (Баженова) Надежда Андреева

Баженова (Баженова) Надежда Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

10.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

родилась в починке Устьшамочимошурском
Бракосочетание
07.01.1879 ст.

Муж: Баженов Роман Дмитриев

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Сын: Баженов Дионисий Романов

Отец ребёнка: Баженов Роман Дмитриев

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.

Сын: Баженов Иоанн Романов

Отец ребёнка: Баженов Роман Дмитриев

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1888 ст.

Сын: Баженов Григорий Романович

Отец ребёнка: Баженов Роман Дмитриев

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.09.1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close