Баженова (Баженова) Надежда Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смерти10.09.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
родилась в починке Устьшамочимошурском
Бракосочетание
07.01.1879 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Баженов Роман Дмитриев
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.
Отец ребёнка: Баженов Роман Дмитриев
Рождение ребёнка
15.11.1888 ст.
Сын: Баженов Григорий Романович
Отец ребёнка: Баженов Роман Дмитриев
Смерть
10.09.1917