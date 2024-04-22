Баженова (Волкова) Соломония Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Волкова) Соломония Кодратова

Место рождения

Котегово, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.08.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1831 ст.

Отец: Волков Кодрат Васильев

Мать: Волкова Татьяна Андреева

Котегово, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1854 ст.

Дочь: Баженова Надежда Андреева

Отец ребёнка: Баженов Андрей Феодоров

поч. Усть-Шамочимошурский, Сепычской волости Глазовского уезда
родилась в починке Устьшамочимошурском
Смерть
Неизвестно
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