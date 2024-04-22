Баженова (Волкова) Соломония Кодратова
Место рождения
Дата рождения10.08.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1831 ст.
Отец: Волков Кодрат Васильев
Мать: Волкова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
05.09.1854 ст.
Дочь: Баженова Надежда Андреева
Отец ребёнка: Баженов Андрей Феодоров
поч. Усть-Шамочимошурский, Сепычской волости Глазовского уезда
родилась в починке Устьшамочимошурском
Смерть
Неизвестно