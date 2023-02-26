Кекушева Варвара Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева Варвара Фирсова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пылинская Елизавета Матвеева

Отец ребёнка: Кекушев Матвей Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Отец ребёнка: Кекушев Матвей Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кекушев Евмений Матвеев

Отец ребёнка: Кекушев Матвей Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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