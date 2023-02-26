Кекушева Варвара Фирсова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пылинская Елизавета Матвеева
Отец ребёнка: Кекушев Матвей Борисов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Отец ребёнка: Кекушев Матвей Борисов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кекушев Матвей Борисов
Смерть
Неизвестно