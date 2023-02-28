Пылинская (Кекушева) Елизавета Матвеева
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кекушев Матвей Борисов
Мать: Кекушева Варвара Фирсова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Лукина
Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анастасия Лукина
Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно