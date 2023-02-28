Пылинская (Кекушева) Елизавета Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылинская (Кекушева) Елизавета Матвеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кекушев Матвей Борисов

Мать: Кекушева Варвара Фирсова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Лукина

Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пылинский Стефан Лукин

Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пылинский Афанасий Лукин

Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анастасия Лукина

Отец ребёнка: Пылинский Лука Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылинский Лука Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылинский Лука Михайлов

Смерть
Неизвестно
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