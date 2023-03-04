Киричевский Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричевский Лука

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Киричевский Иван Лукич

Мать ребёнка: Киричевская Екатерина Зотовна

Бондари, Полтавська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Киденко Ульяна Лукинишна

Мать ребёнка: Киричевская Екатерина Зотовна

Бондари, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киричевский Григорий Лукич

Мать ребёнка: Киричевская Екатерина Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киричевская Екатерина Зотовна

Смерть
Неизвестно
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