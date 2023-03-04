Киричевский Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Киричевская Екатерина Зотовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Киденко Ульяна Лукинишна
Мать ребёнка: Киричевская Екатерина Зотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киричевский Григорий Лукич
Мать ребёнка: Киричевская Екатерина Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно