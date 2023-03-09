Киричевская Екатерина Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричевская Екатерина Зотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Киричевский Иван Лукич

Отец ребёнка: Киричевский Лука

Бондари, Полтавська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Киденко Ульяна Лукинишна

Отец ребёнка: Киричевский Лука

Бондари, Полтавська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Киричевская Ганна Лукинишна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киричевский Григорий Лукич

Отец ребёнка: Киричевский Лука

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киричевский Лука

Смерть
Неизвестно
Бондари, Полтавська область
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