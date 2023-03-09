Киричевская Екатерина Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Киричевский Лука
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Киденко Ульяна Лукинишна
Отец ребёнка: Киричевский Лука
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Киричевская Ганна Лукинишна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киричевский Григорий Лукич
Отец ребёнка: Киричевский Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киричевский Лука
Смерть
Неизвестно