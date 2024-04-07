Хохлова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1832 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1835 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Егор Иванович
Смерть
Неизвестно