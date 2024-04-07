Хохлова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1832 ст.

Сын: Хохлов Степан Егорович

Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.06.1835 ст.

Сын: Хохлов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Хохлов Егор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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