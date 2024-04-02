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Хохлов Андрей Егорович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.06.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1835 ст.

Отец: Хохлов Егор Иванович

Мать: Хохлова Мария Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского племянник родной Егору Ивановичу Хохлову крестьянин Григорий Иванович Хохлов и племянница девица Ека... Показать все
Смерть
Неизвестно
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