Хохлов Андрей Егорович
Место рождения
Дата рождения30.06.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1835 ст.
Отец: Хохлов Егор Иванович
Мать: Хохлова Мария Егоровна
Крещение
Неизвестно
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского племянник родной Егору Ивановичу Хохлову крестьянин Григорий Иванович Хохлов и племянница девица Ека... Показать все
Смерть
Неизвестно