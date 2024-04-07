Хохлов Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения27.10.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1832 ст.
Отец: Хохлов Егор Иванович
Мать: Хохлова Мария Егоровна
Крещение
30.10.1832 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, двоюродный брат Егору Ивановичу, крестьянин Пётр Андреевич Хохлов и родная сестра Егору Ивановичу н... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Олимпиада Степановна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно