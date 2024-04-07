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Хохлов Степан Егорович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.10.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1832 ст.

Отец: Хохлов Егор Иванович

Мать: Хохлова Мария Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
30.10.1832 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, двоюродный брат Егору Ивановичу, крестьянин Пётр Андреевич Хохлов и родная сестра Егору Ивановичу н... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Олимпиада Степановна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Сергеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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