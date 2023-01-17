Беззубова (Сухова) Марфа Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова (Сухова) Марфа Порфирьевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.06.1900

Дата смерти

28.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1900

Отец: Сухов Порфирий Кириллович

Мать: Сухова Мария Александровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1926

Муж: Беззубов Пётр Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Беззубов Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Беззубов Пётр Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1935

Дочь: Беззубова Нина Петровна

Отец ребёнка: Беззубов Пётр Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1935

Сын: Беззубов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Беззубов Пётр Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.06.1986
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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