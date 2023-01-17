Беззубова (Сухова) Марфа Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения27.06.1900
Дата смерти28.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1900
Бракосочетание
10.11.1926
Рождение ребёнка
18.03.1927
Сын: Беззубов Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Беззубов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1935
Дочь: Беззубова Нина Петровна
Отец ребёнка: Беззубов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1935
Отец ребёнка: Беззубов Пётр Иванович
Смерть
28.06.1986
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан