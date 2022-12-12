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Беззубов Пётр Иванович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.12.1900

Дата смерти

14.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1900

Отец: Беззубов Иван Дмитриевич

Мать: Беззубова Анисья Стефановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1926

Жена: Беззубова Марфа Порфирьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Беззубов Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Беззубова Марфа Порфирьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1935

Дочь: Беззубова Нина Петровна

Мать ребёнка: Беззубова Марфа Порфирьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1935

Сын: Беззубов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Беззубова Марфа Порфирьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.11.1980
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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