Беззубов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.12.1900
Дата смерти14.11.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1900
Бракосочетание
10.11.1926
Рождение ребёнка
18.03.1927
Сын: Беззубов Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Беззубова Марфа Порфирьевна
Рождение ребёнка
19.09.1935
Дочь: Беззубова Нина Петровна
Мать ребёнка: Беззубова Марфа Порфирьевна
Рождение ребёнка
19.09.1935
Мать ребёнка: Беззубова Марфа Порфирьевна
Смерть
14.11.1980