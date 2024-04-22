Державин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1883 по 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1886
Рождение ребёнка
1907
Сын: Державин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Державин Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Державин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Державина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Державина Юлия Павловна
Смерть
Неизвестно