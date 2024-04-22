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Державин Алексей Иванович

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Место рождения

Новиковка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

С 1883 по 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1886

Отец: Держивин Иван Амфилохиевич

Мать: Державина Мария Алексеевна

Новиковка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Державин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна

Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Державин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Державина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Державина Юлия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Державина Юлия Павловна

Смерть
Неизвестно
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