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Державина (Благовидова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

20.03.1854 ст.

Дата смерти

04.05.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1854 ст.

Отец: Благовидов Алексей Иванович

Мать: Благовидова Елизавета Яковлевна

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
С 1883 по 1886

Сын: Державин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич

Новиковка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахматова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вырыпаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Державина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Держивин Иван Амфилохиевич

Смерть
04.05.1891 ст.
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