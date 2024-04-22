Державина (Благовидова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1854 ст.
Дата смерти04.05.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1854 ст.
Рождение ребёнка
С 1883 по 1886
Сын: Державин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич
Новиковка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахматова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вырыпаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Державина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Держивин Иван Амфилохиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1891 ст.