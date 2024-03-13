Державина Юлия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.01.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Державин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Державин Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Державин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Державина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1970