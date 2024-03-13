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Державина Юлия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Державин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Державин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Державина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Державин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Державин Алексей Иванович

Смерть
23.01.1970
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