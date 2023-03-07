Малова (Шаранова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Шарановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Трофимова Варвара
Отец ребёнка: Маловъ Лаврентій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Маловъ Лаврентій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маловъ Савастьянъ
Отец ребёнка: Маловъ Лаврентій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маловъ Лаврентій