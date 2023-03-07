Малова (Шаранова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Шаранова) Афимья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шарановъ Федоръ

Мать: Шаранова Прасковья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Трофимова Варвара

Отец ребёнка: Маловъ Лаврентій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Маловъ Лаврентій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маловъ Савастьянъ

Отец ребёнка: Маловъ Лаврентій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маловъ Лаврентій

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