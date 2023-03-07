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Шарановъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шарановъ Тимоѳей

Мать: Шаранова Варвара Андреева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Малова Афимья

Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шарановъ Петръ

Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шарановъ Иванъ

Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шарановъ Григорій

Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Прасковья Григорьева

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