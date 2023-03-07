Шарановъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шарановъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Малова Афимья
Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шарановъ Петръ
Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шарановъ Иванъ
Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шарановъ Григорій
Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шаранова Прасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно