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Шарановъ Григорій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шарановъ Федоръ

Мать: Шаранова Прасковья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1875

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шаранова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1880

Сын: Шарановъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Шаранова Пелагея

Рождение ребёнка
30.10.1883

Сын: Шарановъ Иосифъ

Мать ребёнка: Шаранова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Соломонія

Мать ребёнка: Шаранова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Пелагея

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