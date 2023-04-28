Шарановъ Григорій
Место рождения
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Шарановъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.12.1875
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шаранова Пелагея
Рождение ребёнка
?.09.1880
Сын: Шарановъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Шаранова Пелагея
Рождение ребёнка
30.10.1883
Сын: Шарановъ Иосифъ
Мать ребёнка: Шаранова Пелагея
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Соломонія
Мать ребёнка: Шаранова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаранова Пелагея