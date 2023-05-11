Шаранова (Цыплакова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова (Цыплакова) Пелагея

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Волковъ Цыплаковъ Паѵелъ

Мать: Волкова Елена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1875

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шарановъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1880

Сын: Шарановъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Шарановъ Григорій

Рождение ребёнка
30.10.1883

Сын: Шарановъ Иосифъ

Отец ребёнка: Шарановъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Соломонія

Отец ребёнка: Шарановъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарановъ Григорій

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