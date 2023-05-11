Шаранова (Цыплакова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Волковъ Цыплаковъ Паѵелъ
Мать: Волкова Елена
Рождение ребёнка
05.12.1875
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шарановъ Григорій
Рождение ребёнка
?.09.1880
Сын: Шарановъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Шарановъ Григорій
Рождение ребёнка
30.10.1883
Сын: Шарановъ Иосифъ
Отец ребёнка: Шарановъ Григорій
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Соломонія
Отец ребёнка: Шарановъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарановъ Григорій