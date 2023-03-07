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Маловъ Лаврентій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Маловъ Семенъ

Мать: Малова Христинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Трофимова Варвара

Мать ребёнка: Малова Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Малова Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маловъ Савастьянъ

Мать ребёнка: Малова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Афимья

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