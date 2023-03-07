Маловъ Лаврентій
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Маловъ Семенъ
Мать: Малова Христинья
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Трофимова Варвара
Мать ребёнка: Малова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Малова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маловъ Савастьянъ
Мать ребёнка: Малова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Афимья