Небелиц Матрона Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1824
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Небелиц Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Небелиц Данил Емельянович
Отец ребёнка: Небелиц Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1832
Дочь: Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Небелиц Емельян Андреевич
Смерть
После 1865