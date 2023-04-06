Небелиц Матрона Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небелиц Матрона Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1824

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Небелиц Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Небелиц Данил Емельянович

Отец ребёнка: Небелиц Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
05.02.1832

Дочь: Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Небелиц Емельян Андреевич

Смерть
После 1865