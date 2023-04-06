Небелиц Емельян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небелиц Емельян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1824

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Небелиц Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Небелиц Данил Емельянович

Мать ребёнка: Небелиц Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
05.02.1832

Дочь: Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Небелиц Матрона Кирилловна

Смерть
После 1865
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