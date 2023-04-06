Небелиц Емельян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1824
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Небелиц Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Небелиц Данил Емельянович
Мать ребёнка: Небелиц Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
05.02.1832
Дочь: Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Небелиц Матрона Кирилловна
Смерть
После 1865