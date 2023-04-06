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Небелиц Данил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Небелиц Емельян Андреевич

Мать: Небелиц Матрона Кирилловна

Бракосочетание
04.05.1852

Жена: Небелиц Ульяна Евсеевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Коваленко Ульяна Даниловна

Мать ребёнка: Небелиц Ульяна Евсеевна

Лука, Черкаська область
Бракосочетание
02.02.1876

Жена: Соломония Саввовна

Бракосочетание
13.02.1878

Жена: Небелиц Евдокия Иустиновна

Смерть
Неизвестно