Небелиц Данил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Бракосочетание
04.05.1852
Жена: Небелиц Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Коваленко Ульяна Даниловна
Мать ребёнка: Небелиц Ульяна Евсеевна
Лука, Черкаська область
Бракосочетание
02.02.1876
Жена: Соломония Саввовна
Бракосочетание
13.02.1878
Смерть
Неизвестно