Семагина Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

21.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1903

Сын: Семагин Иван Ильич

Отец ребёнка: Семагин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Семагин Иван Ильич

Отец ребёнка: Семагин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Захарова Анастасия Ильинишна

Отец ребёнка: Семагин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семагин Илья Михайлович

Смерть
21.09.1916
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от чахотки
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