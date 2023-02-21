Семагина Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти21.09.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1903
Сын: Семагин Иван Ильич
Отец ребёнка: Семагин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1906
Сын: Семагин Иван Ильич
Отец ребёнка: Семагин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1909
Дочь: Захарова Анастасия Ильинишна
Отец ребёнка: Семагин Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1916
Причина смерти: от чахотки