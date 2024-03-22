Захарова (Семагина) Анастасия Ильинишна
Место рождения
Дата рождения07.11.1909
Дата смерти11.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909
Отец: Семагин Илья Михайлович
Мать: Семагина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1930
Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович
Рождение ребёнка
17.05.1934
Рождение ребёнка
16.08.1936
Рождение ребёнка
24.06.1938
Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович
Рождение ребёнка
15.05.1942
Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович
Рождение ребёнка
09.05.1947
Рождение ребёнка
20.07.1950
Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1990
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)