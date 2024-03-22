Захарова (Семагина) Анастасия Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Семагина) Анастасия Ильинишна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1909

Дата смерти

11.11.1990

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

1930 г.р.
1931 г.р.
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1938 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909

Отец: Семагин Илья Михайлович

Мать: Семагина Агафья Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Захаров Илья Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1938

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1942

Сын: Захаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1950

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андриянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Андриянович

Смерть
11.11.1990
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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