Семагин Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
?.05.1903
Сын: Семагин Иван Ильич
Мать ребёнка: Семагина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
02.09.1906
Сын: Семагин Иван Ильич
Мать ребёнка: Семагина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1909
Дочь: Захарова Анастасия Ильинишна
Мать ребёнка: Семагина Агафья Петровна
Бракосочетание
17.11.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семагина Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно