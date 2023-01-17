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Семагин Илья Михайлович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Семагин Михаил Семенович

Мать: Семагина Степанида Степановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1903

Сын: Семагин Иван Ильич

Мать ребёнка: Семагина Агафья Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Семагин Иван Ильич

Мать ребёнка: Семагина Агафья Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Захарова Анастасия Ильинишна

Мать ребёнка: Семагина Агафья Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.11.1916

Жена: Семагина Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семагина Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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