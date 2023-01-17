Худяковский Иван
Место рождения
Дата рождения09.10.1855
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1855
Отец: Худяковский Флегонт
Мать: Худяковская Клеопатра
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Худяковская Раиса
Рождение ребёнка
23.05.1886
Сын: Худяковский Михаил
Мать ребёнка: Худяковская Раиса
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Худяковская Раиса
Рождение ребёнка
26.06.1890
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Худяковская Раиса
Рождение ребёнка
18.01.1894
Сын: Худяковский Дмитрий
Мать ребёнка: Худяковская Раиса
Рождение ребёнка
28.06.1896
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Худяковская Раиса
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Худяковская Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худяковская Раиса
Смерть
1937
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область