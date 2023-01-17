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Худяковский Иван

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Место рождения

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

09.10.1855

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1855

Отец: Худяковский Флегонт

Мать: Худяковская Клеопатра

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Худяковская Раиса

Рождение ребёнка
23.05.1886

Сын: Худяковский Михаил

Мать ребёнка: Худяковская Раиса

Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Худяковская Раиса

Рождение ребёнка
26.06.1890

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Худяковская Раиса

Рождение ребёнка
18.01.1894

Сын: Худяковский Дмитрий

Мать ребёнка: Худяковская Раиса

Рождение ребёнка
28.06.1896

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Худяковская Раиса

Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Худяковская Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худяковская Раиса

Смерть
1937
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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