Спиридонов Михаил Авенирович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1913 ст.
Николаевская Золотокрестенская церковь. 13 февраля 1913 года венчались: жених - Топограф лесного ведомства при Вологодском управлении земледелия и Госимущества Михаил Авенирович Спиридонов, 21 год, жи... Показать все
Работа или профессия
1913
Топограф лесного ведомства при Вологодском управлении земледелия и Госимущества.
Работа или профессия
1918
Лесной таксатор Олонецкой лесоустроительной партии.
Смерть
Неизвестно