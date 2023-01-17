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Спиридонов Михаил Авенирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1913 ст.

Жена: Спиридонова Зоя Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Золотокрестенская церковь. 13 февраля 1913 года венчались: жених - Топограф лесного ведомства при Вологодском управлении земледелия и Госимущества Михаил Авенирович Спиридонов, 21 год, жи... Показать все
Работа или профессия
1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Топограф лесного ведомства при Вологодском управлении земледелия и Госимущества.
Работа или профессия
1918
Лесной таксатор Олонецкой лесоустроительной партии.
Смерть
Неизвестно
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