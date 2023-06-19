Самойлова (Николаенко) Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Николаенко) Агафья Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1852

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Самойлов Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Поддубная Мелания Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Петровская Мария Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Самойлов Василий Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Самойлов Антон Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
13.01.1889

Дочь: Бурьянова Ефросинья Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
24.09.1891

Дочь: Вязмитинова Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Самойлов Нестор Антонович

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
10.10.1896

Дочь: Евлампия Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Рождение ребёнка
24.09.1900

Дочь: Людмила Антоновна

Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Антон Севастьянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1927