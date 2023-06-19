Самойлова (Николаенко) Агафья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Самойлов Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Дочь: Поддубная Мелания Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Дочь: Петровская Мария Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Сын: Самойлов Василий Антонович
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Дочь: Бурьянова Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Дочь: Вязмитинова Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Сын: Самойлов Нестор Антонович
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Дочь: Евлампия Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович
Дочь: Людмила Антоновна
Отец ребёнка: Самойлов Антон Севастьянович