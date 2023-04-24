Петровская (Самойлова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Самойлова) Мария Антоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Самойлов Антон Севастьянович

Мать: Самойлова Агафья Николаевна

Бракосочетание
14.05.1906

Муж: Тягунов Илларион Антонович

Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Тягунов Леонтий Илларионович

Отец ребёнка: Тягунов Илларион Антонович

Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Тягунов Константин Илларионович

Отец ребёнка: Тягунов Илларион Антонович

Рождение ребёнка
06.08.1919

Дочь: Рейно Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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