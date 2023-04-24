Петровская (Самойлова) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
14.05.1906
Рождение ребёнка
01.08.1907
Сын: Тягунов Леонтий Илларионович
Отец ребёнка: Тягунов Илларион Антонович
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Тягунов Константин Илларионович
Отец ребёнка: Тягунов Илларион Антонович
Рождение ребёнка
06.08.1919
Дочь: Рейно Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно