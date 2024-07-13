Шишов Василий Прохоров
Место рождения
Дата рождения?.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1893
Отец: Шишов Прохор Алексеев
Мать: Шишова Мария Ерастова
Бракосочетание
08.11.1910
Рождение ребёнка
17.07.1911
Мать ребёнка: Шишова (Шишова) Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: Шишова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шишова (Шишова) Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
24.07.1916
Мать ребёнка: Шишова (Шишова) Пелагея Павлова
Смерть
Неизвестно