Шишов Василий Прохоров ?.01.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишов Василий Прохоров

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

?.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1893

Отец: Шишов Прохор Алексеев

Мать: Шишова Мария Ерастова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
08.11.1910

Жена: Шишова (Шишова) Пелагея Павлова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Сын: Шишов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Шишова (Шишова) Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Шишова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шишова (Шишова) Пелагея Павлова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.07.1916

Сын: Шишов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шишова (Шишова) Пелагея Павлова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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