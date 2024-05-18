Шишова Мария Ерастова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лагунова (Шишова) Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шишов Иоанн Прохоров
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
08.03.1891
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
?.01.1893
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
06.12.1894
Дочь: Оношина (Шишова) Анна Прохорова
Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев
Смерть
Неизвестно