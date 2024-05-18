Шишова Мария Ерастова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Мария Ерастова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Прохор Алексеев

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лагунова (Шишова) Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шишов Димитрий Прохоров

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шишов Андрей Прохоров

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шишов Иоанн Прохоров

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шишов Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.03.1891

Сын: Шишов Александр Прохоров

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Шишов Василий Прохоров

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.12.1894

Дочь: Оношина (Шишова) Анна Прохорова

Отец ребёнка: Шишов Прохор Алексеев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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