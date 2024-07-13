Шишова (Шишова) Пелагея Павлова 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова (Шишова) Пелагея Павлова

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шишов Павел Евфимов

Мать: Шишова Татьяна Иоаннова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
08.11.1910

Муж: Шишов Василий Прохоров

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Сын: Шишов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Шишов Василий Прохоров

Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Шишова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шишов Василий Прохоров

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.07.1916

Сын: Шишов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шишов Василий Прохоров

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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