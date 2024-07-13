Шишова (Шишова) Пелагея Павлова
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Шишов Павел Евфимов
Мать: Шишова Татьяна Иоаннова
Бракосочетание
08.11.1910
Рождение ребёнка
17.07.1911
Отец ребёнка: Шишов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: Шишова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шишов Василий Прохоров
Рождение ребёнка
24.07.1916
Отец ребёнка: Шишов Василий Прохоров
Смерть
Неизвестно