Уксусникова (Абрамова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Абрамов Савелий
Мать: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уксусникова) Анастасия
Отец ребёнка: Уксусников Иван
Рождение ребёнка
1857
Сын: Уксусников Иван
Отец ребёнка: Уксусников Иван
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Сорокина (Уксусникова) Анна
Отец ребёнка: Уксусников Иван
Рождение ребёнка
1870
Сын: Уксусников Фаддей
Отец ребёнка: Уксусников Иван
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Уксусников Александр
Отец ребёнка: Уксусников Иван
Рождение ребёнка
01.09.1877
Сын: Uksusnikov Mikhail
Отец ребёнка: Уксусников Иван
Смерть
1919