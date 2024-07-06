Уксусникова (Абрамова) Александра 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусникова (Абрамова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Абрамов Савелий

Мать: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уксусникова) Анастасия

Отец ребёнка: Уксусников Иван

Рождение ребёнка
1857

Сын: Уксусников Иван

Отец ребёнка: Уксусников Иван

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Сорокина (Уксусникова) Анна

Отец ребёнка: Уксусников Иван

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Уксусников Фаддей

Отец ребёнка: Уксусников Иван

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Уксусников Александр

Отец ребёнка: Уксусников Иван

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Uksusnikov Mikhail

Отец ребёнка: Уксусников Иван

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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